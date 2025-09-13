В Томской области открыли комплекс по переработке отходов «Сибирь»

Самый высокотехнологичный в Сибири и на Дальнем Востоке комплекс по переработке отходов (КПО) «Сибирь» начал работать в Томской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
КПО был построен за 12 месяцев. Мощность нового объекта — до 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, участка компостирования — до 100 тысяч тонн в год. Комплекс будет работать с ТКО из Томска, Северска и Томского района, где концентрируется около 80% всех отходов региона.
Генеральный директор Томской региональной концессионной компании Дмитрий Митасов уточнил, что при перенастройке оборудования производственная мощность КПО «Сибирь» может составить до 300 тысяч тонн и производство может принимать отходы из других муниципалитетов региона. Также он отметил, что комплекс уже начал принимать около 700 тонн отходов в сутки.
«Мы решаем экологическую задачу с экономическим эффектом. Переработка отходов позволит не только вдвое сократить объем отходов на полигоне, но и направлять вторсырье на глубокую переработку, запускать отдельные производства строительных материалов, пластиковых изделий и другие. Уже рассматриваем поблизости земельные участки для формирования соответствующего промышленного кластера», — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.