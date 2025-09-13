В Томской области открыли комплекс по переработке отходов «Сибирь»

КПО был построен за 12 месяцев. Мощность нового объекта — до 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, участка компостирования — до 100 тысяч тонн в год. Комплекс будет работать с ТКО из Томска, Северска и Томского района, где концентрируется около 80% всех отходов региона.