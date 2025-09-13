В Тольятти открылась выставка «Волга. ГЭС. Комзин. КГС»

Выставка «Волга. ГЭС. Комзин. КГС» начала работать в краеведческом музее города Тольятти Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Экспозиция посвящена пяти значимым юбилейным датам, связанным со строительством гидроэлектростанции и историей «Куйбышевгидростроя». На выставке можно узнать основные вехи строительства, интересные факты, увидеть фото, предметы и документы тех лет. Там представлены 219 предметов, взятых из фондов музея. Впервые представлен макет ГЭС. Экспозицию можно посмотреть до 31 января 2026 года.
«Выставка меня очень тронула, потому что мой дед тоже был строителем и руководил возведением многих городских объектов. Конечно же, у нас в семье есть свои легенды и особое отношение к Ивану Васильевичу Комзину и Николаю Федоровичу Семизорову. Я уважаю труд строителей и очень хочу, чтобы свой опыт вы передали людям, которые сейчас создают будущее города», — отметил заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.