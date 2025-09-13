В Тольятти открылась выставка «Волга. ГЭС. Комзин. КГС»

«Выставка меня очень тронула, потому что мой дед тоже был строителем и руководил возведением многих городских объектов. Конечно же, у нас в семье есть свои легенды и особое отношение к Ивану Васильевичу Комзину и Николаю Федоровичу Семизорову. Я уважаю труд строителей и очень хочу, чтобы свой опыт вы передали людям, которые сейчас создают будущее города», — отметил заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов.