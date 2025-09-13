В Крыму пройдет первый гастрономический фестиваль «Вкусно на районе»

Первый гастрономический фестиваль «Вкусно на районе» состоится 19 и 20 сентября в поселке Николаевка Республики Крым. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Фестиваль объединит всех ключевых участников гастрономической индустрии Симферопольского района — лучшие рестораны, шеф-поваров и локальных производителей. Гости смогут увидеть разнообразие гастрономических брендов полуострова, познакомиться с местными специалитетами и производителями фермерской продукции. Также посетители узнают об особенностях крымской кухни, смогут пообщаться с шеф-поварами и производителями, а также приобрести свежие продукты и сувениры.
На протяжении двух дней гостей ждут увлекательные мастер-классы и яркая концертная программа. Фестиваль «Вкусно на районе» станет пилотным проектом, который предполагается масштабировать на все курортные регионы Крыма. Это позволит большему числу любителей гастрономии узнать и оценить богатую историю и кулинарные традиции региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.