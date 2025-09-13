Ричмонд
В Уфе возобновили работу Аэропоррта

В Уфе сняли ограничения на вылет и посадку самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Уфы возобновил работу в штатном режиме после снятия всех ограничений на прием и вылет самолетов.

Соответствующая информация была официально подтверждена пресс-службой воздушной организацией. Оперативная деятельность аэропорта полностью нормализована, и все работает в обычном порядке.

Напомним, ранее представитель Росавиации сообщил, что вводятся временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

