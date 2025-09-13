В Уфе возобновили работу Аэропоррта

Аэропорт Уфы возобновил работу в штатном режиме после снятия всех ограничений на прием и вылет самолетов.
Соответствующая информация была официально подтверждена пресс-службой воздушной организацией. Оперативная деятельность аэропорта полностью нормализована, и все работает в обычном порядке.
Напомним, ранее представитель Росавиации сообщил, что вводятся временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.
