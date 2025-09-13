В Ревде Свердловской области запустили обновленные очистные сооружения

После этапа опытно-промышленной эксплуатации очистные сооружения начнут полноценно функционировать, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду и очистить стоки до нужного уровня. Денис Паслер подчеркнул, что в ближайшие годы запланировано строительство таких же крупных объектов в Сысерти и Среднеуральске. Качественное водоотведение получат еще более 55 тысяч жителей.