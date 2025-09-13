В Ревде Свердловской области запустили обновленные очистные сооружения

Очистные сооружения начали работать в городе Ревда Свердловской области после реконструкции в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Модернизация обеспечит качественное водоотведение для 60 тысяч жителей. Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоемов. Производительность обновленного комплекса — 20 тысяч кубометров в сутки», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
После этапа опытно-промышленной эксплуатации очистные сооружения начнут полноценно функционировать, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду и очистить стоки до нужного уровня. Денис Паслер подчеркнул, что в ближайшие годы запланировано строительство таких же крупных объектов в Сысерти и Среднеуральске. Качественное водоотведение получат еще более 55 тысяч жителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.