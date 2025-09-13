Ричмонд
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия на избирательном участке в Новочеркасске

Полиция: В Новочеркасске проводится проверка по факту причинения телесных повреждений представителям избирательного объединения.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Новочеркасска проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений представителям избирательного объединения. Инцидент произошел на одном из избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Известно, что в отдел полиции поступило сообщение о том, что в ходе работы на участке нескольким членам избирательного объединения были нанесены телесные повреждения. Пострадавшие впоследствии обратились за медицинской помощью.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

