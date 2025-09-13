В Ульяновской области открыли две площадки центра «Честный знак»

На презентации центра, которая прошла 10 сентября, спикеры рассказали о нюансах работы с системой, а также ответили на интересующие вопросы о маркировке продукции и эффективном взаимодействии с «Честным знаком». Как отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов, для предпринимателей в центре маркировки товаров доступны бесплатные услуги: регистрация в качестве участника оборота в системе «Честный знак», выбор товарной группы, статуса участника, регистрация в Национальном каталоге и многое другое.