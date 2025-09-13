Ричмонд
В Ульяновской области открыли две площадки центра «Честный знак»

Там предприниматели смогут бесплатно зарегистрироваться в качестве участника оборота в системе.

Центры маркировки товаров «Честный знак» начали работать в Ульяновске и Димитровграде в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.

На презентации центра, которая прошла 10 сентября, спикеры рассказали о нюансах работы с системой, а также ответили на интересующие вопросы о маркировке продукции и эффективном взаимодействии с «Честным знаком». Как отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов, для предпринимателей в центре маркировки товаров доступны бесплатные услуги: регистрация в качестве участника оборота в системе «Честный знак», выбор товарной группы, статуса участника, регистрация в Национальном каталоге и многое другое.

«Задача центра — помочь бизнесу адаптироваться к требованиям маркировки и получать от системы максимум пользы. Центры помощи по маркировке уже работают в Черкесске, Тюмени, Архангельске, Рязани. До конца года планируется открытие в трети регионов, а в перспективе — во всех субъектах страны», — подчеркнула руководитель департамента развития и поддержки малого и среднего бизнеса центра развития перспективных технологий Мария Ильина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.