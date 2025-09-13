В Кишертском районе Прикамья открыли первую детскую модельную библиотеку

Первая детская модельная библиотека начала работать в Кишертском районе Пермского края по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
В библиотечном пространстве есть детская зона с игровой мебелью и книгами, зал для встреч и творческих вечеров, место для литературных мероприятий и мастер-классов, а также зал открытого чтения с художественной и научной литературой. Книжный фонд пополнился тысячей новых книг на разные тематики. Для удобства читателей установлено современное мультимедийное оборудование, которое дает доступ к цифровым ресурсам и электронным изданиям.
«Создание в нашем округе библиотеки нового типа стало возможным благодаря поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Министерства культуры Пермского края, депутатов заксобрания Пермского края. Огромную благодарность выражаю сотрудникам Кишертской библиотеки имени Н. Г. Кинева за их труд, энтузиазм и преданность делу. Благодаря вашему профессионализму и заботливому отношению дети получат уникальную возможность развиваться, расширять кругозор и познавать мир литературы», — отметила глава Кишертского округа Наталья Колобова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.