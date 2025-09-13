В Кишертском районе Прикамья открыли первую детскую модельную библиотеку

В библиотечном пространстве есть детская зона с игровой мебелью и книгами, зал для встреч и творческих вечеров, место для литературных мероприятий и мастер-классов, а также зал открытого чтения с художественной и научной литературой. Книжный фонд пополнился тысячей новых книг на разные тематики. Для удобства читателей установлено современное мультимедийное оборудование, которое дает доступ к цифровым ресурсам и электронным изданиям.