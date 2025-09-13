Мордовский производитель металлических изделий подвел итоги оптимизации

За три месяца на предприятии был выбран поток продукции для внедрения улучшений, проведены картирование, производственный анализ, разработана диаграмма спагетти (инструмент визуализации перемещений людей, материалов или информации в рамках бизнес-процесса) и выявлены основные проблемы. В результате анализа узким местом стал участок покраски, который будет эталонным для применения инструментов бережливого производства.