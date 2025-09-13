Мордовский производитель металлических изделий подвел итоги оптимизации

«Завод ПромМетИзделий» в Республике Мордовии подвел первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности, науки и новых технологий региона.
За три месяца на предприятии был выбран поток продукции для внедрения улучшений, проведены картирование, производственный анализ, разработана диаграмма спагетти (инструмент визуализации перемещений людей, материалов или информации в рамках бизнес-процесса) и выявлены основные проблемы. В результате анализа узким местом стал участок покраски, который будет эталонным для применения инструментов бережливого производства.
Кроме того, были реализованы первые шаги по внедрению системы 5С. На основе проведенной работы разработан план мероприятий на следующие три месяца проекта, который позволит увеличить производительность труда более чем на 10%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.