В уфимском кампусе создали научно-популярный маршрут имени Ломоносова

Научно-популярный маршрут «Михаил Ломоносов. Взгляни на мир по-новому» разработали ученые Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), который строится по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в АНО «Управляющая компания НОЦ Республики Башкортостан».
Маршрут проходит через уникальные объекты научно-туристической инфраструктуры. Школьники из Уфы, которые стали его первыми посетителями, познакомились с геномными технологиями в лабораториях Уфимского университета науки и технологий и секретами создания «умной» одежды с применением цифровых двойников в киберателье Уфимского государственного нефтяного технического университета. После экскурсий ребята отправились в геопарк «Торатау».
В Доме-музее климата Евразийского НОЦ школьники увидели древние горные породы, узнали, как в течение тысячелетий менялся климат, какой углеродный след оставляют люди и как его минимизировать. Идея эволюционного развития мира объединила все точки маршрута в единую концепцию, позволив участникам побывать на стыке разных наук и профессий и получить новые возможности для обучения, развития и развлечения.
«Отрадно, что маршрут, названный в честь великого ученого Михаила Ломоносова, проходит через уникальный природный объект и популярное среди туристов место — геопарк “Торатау”. Туризм — это, прежде всего, впечатления, эмоции и вдохновение. Объекты научно-популярного туризма позволяют создавать новые точки притяжения для путешественников в Башкортостане, продвигать научную и туристическую инфраструктуру региона, а также демонстрировать научные достижения республики в целом», — отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.