В уфимском кампусе создали научно-популярный маршрут имени Ломоносова

В Доме-музее климата Евразийского НОЦ школьники увидели древние горные породы, узнали, как в течение тысячелетий менялся климат, какой углеродный след оставляют люди и как его минимизировать. Идея эволюционного развития мира объединила все точки маршрута в единую концепцию, позволив участникам побывать на стыке разных наук и профессий и получить новые возможности для обучения, развития и развлечения.