Правительство предлагает жителям Молдовы радоваться снижению цен: «Была в магазине, наверное очки надо менять, а власти ходят в другие магазины, с персональными ценами, специально для богатых»

Как «обнадеживающий сигнал о снижении инфляции и общей тенденции к стабилизации» расценивает министерство экономического развития снижение потребительских цен в августе (на 0,4%) по сравнению с июлем.
Об этом агентству «ИНФОТАГ» сообщили в министерстве, выразив мнение, что «это снижение способствовало уменьшению нагрузки на семейный бюджет и стало глотком свежего воздуха для потребителей».
«В августе годовая инфляция составила 7,3% (выше целевого коридора Национального банка, однако месячная динамика демонстрирует заметное замедление роста цен. Для потребителей это означает большую предсказуемость, а для деловой среды — более надежную основу для планирования», — отметили представители министерства.
Они обратили внимание, что в соседних странах уровень инфляции оставался значительно выше: в Румынии — 7,8% (июль 2025 г. по сравнению с июлем 2024 г.), а в Украине — 13,2%.
«Правительство предлагает порадоваться “снижению цен”. Жить стало лучше, жить стало веселее, иронизирует в соцсетях журналист Елена Замура.
Минэкономики: «Снижение потребительских цен в августе на 0,4 процента по сравнению с июлем способствовало уменьшению нагрузки на семейный бюджет и стало глотком свежего воздуха для потребителей. Месячная динамика демонстрирует заметное замедление темпов роста потребительских цен».
Была в магазине — правда, неделю назад. Видела персики, нектарины, груши по 55−70 лей. Наверное, нужно менять очки.
НБС сообщает, что в августе цены выросли на 4,8% по сравнению с январем. Услуги подорожали на 9,4%, продовольствие — на 4,8%, непродовольственные товары — на 1,3%. И эти цифры явно занижены".
«Они в другие магазины ходят, с персональными ценами, специально для богатых…» — вот еще один коммент.
