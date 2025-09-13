На форуме в Подмосковье представили единый центр управления ЖКХ

Единый центр управления ЖКХ презентовали на межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада», который состоялся 10 сентября в Московской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В онлайн-режиме в центр стекаются данные со всех объектов ЖКХ: датчиков на 2621 котельных и центральных тепловых пунктов, с сетей, насосных станций и других. Это позволяет вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать на внештатные ситуации. Вся информация поступает в региональную систему мониторинга аварий. Если происходит сбой, то на место сразу же отправляется бригада. Центр ЖКХ помогает координировать и контролировать выполнение работ, а также анализировать нештатные ситуации, чтобы избежать их в будущем.
«Мы применяем искусственный интеллект там, где много данных, где человек тратит много времени на анализ информации, которую получает. Мы ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас свет дома, мы понимали, где проблема — на высоковольтной линии, на трансформаторной подстанции или в твоем дворе, микрорайоне. ИИ помогает нам анализировать данные об аварийных ситуациях», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.