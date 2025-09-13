На форуме в Подмосковье представили единый центр управления ЖКХ

В онлайн-режиме в центр стекаются данные со всех объектов ЖКХ: датчиков на 2621 котельных и центральных тепловых пунктов, с сетей, насосных станций и других. Это позволяет вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать на внештатные ситуации. Вся информация поступает в региональную систему мониторинга аварий. Если происходит сбой, то на место сразу же отправляется бригада. Центр ЖКХ помогает координировать и контролировать выполнение работ, а также анализировать нештатные ситуации, чтобы избежать их в будущем.