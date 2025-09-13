В Воронеже для предпринимателей организуют цикл встреч

Цикл встреч для предпринимателей «Бизнес-этикет 2:0 — как быть не только умным, но и обаятельным!» стартует в Воронеже 17 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Тема первой встречи — «Деловой стиль без компромиссов: правила успешных людей». Спикером выступит преподаватель, член экспертного совета Национальной ассоциации делового этикета и международного протокола Екатерина Михайлюк. На мероприятии участники обсудят профессиональное и личное развитие через совершенствование навыков в деловом и светском этикете.
Участие в мероприятии бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке. Встреча состоится 17 сентября в 16:00 по адресу: Воронеж, улица Свободы, 21.
Курс поможет приобрести знания в области бизнес-этикета и уверенно ориентироваться в правилах поведения на светских и деловых мероприятиях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.