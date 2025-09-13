В Воронеже для предпринимателей организуют цикл встреч

Цикл встреч для предпринимателей «Бизнес-этикет 2:0 — как быть не только умным, но и обаятельным!» стартует в Воронеже 17 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.