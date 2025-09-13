Ричмонд
За сутки пожарные Ростовской области ликвидировали десять пожаров

В пятницу в Ростовской области 11 раз горел сухостой.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 12 сентября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области совершили 308 выездов на различные происшествия. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 77 единиц техники. Об этом сообщили в донском МЧС.

Спасатели ликвидировали десять техногенных пожаров, в ходе которых были спасены два человека. Также было потушено одиннадцать загораний сухой растительности. Еще шесть раз пожарные выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, где был спасен один человек.

