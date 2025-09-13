За сутки пожарные Ростовской области ликвидировали десять пожаров

Спасатели ликвидировали десять техногенных пожаров, в ходе которых были спасены два человека. Также было потушено одиннадцать загораний сухой растительности. Еще шесть раз пожарные выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, где был спасен один человек.