В селе Несмеяновка Самарской области построили фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Несмеяновка Алексеевского района Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В медпункте уже завершили внутренние отделочные работы, а также благоустроили прилегающую территорию. После прохождения процедуры лицензирования ФАП начнет работу.
«Ранее около 200 местных жителей получали первичную и неотложную медицинскую помощь, проходили диспансеризацию и профосмотры в старом здании. В новом фельдшерско-акушерском пункте будут обеспечены наиболее комфортные, безопасные условия для фельдшера и пациентов», — рассказал Владимир Черкасов, главный врач Нефтегорской центральной районной больницы имени Н. И. Звягинцева, в структуру которой входит ФАП.
Напомним, всего в текущем году в регионе будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая три фельдшерско-акушерских пункта в Нефтегорском и Алексеевском районах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.