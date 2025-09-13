Завод железобетонных изделий в Челябинске модернизировал оборудование

«Модернизируемое оборудование — “сердце” всего завода, с его помощью идет производство бетонной смеси — одной из главных составляющих наших изделий. От актуальности и возможностей автоматизированной системы управления этим узлом зависит очень многое: удобство управления установкой, точность и тонкость дозации материалов, возможность учета всех компонентов, возможности вносить дополнительные компоненты в бетон», — рассказал директор завода Сергей Васильченко.