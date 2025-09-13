Завод железобетонных изделий в Челябинске модернизировал оборудование

Предприятие «Завод ЖБИ Стройбизнес» в Челябинске модернизировало оборудование при поддержке центра «Мой бизнес». Помощь предпринимателям осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Челябинской области.
Завод производит железобетонные изделия для всех сфер строительства. Сейчас компания идет по пути автоматизации процессов, поэтому пересматривает подходы к производству. Благодаря модернизации оборудования расходы материалов сократились на 5%, а отходы производства уменьшились с 6 до 3%.
«Модернизируемое оборудование — “сердце” всего завода, с его помощью идет производство бетонной смеси — одной из главных составляющих наших изделий. От актуальности и возможностей автоматизированной системы управления этим узлом зависит очень многое: удобство управления установкой, точность и тонкость дозации материалов, возможность учета всех компонентов, возможности вносить дополнительные компоненты в бетон», — рассказал директор завода Сергей Васильченко.
Отметим, компания сотрудничает с центром «Мой бизнес» с 2020 года. В этом году завод получил поддержку по линии инжиниринга, возместил часть затрат на обучение персонала и модернизировал бетоносмесительный узел. Сумма поддержки превысила 500 тыс. рублей.
«Центр “Мой бизнес” оказывает услуги на условиях софинансирования, берет на себя 75% выполняемых работ. Тем самым мы помогаем компаниям экономить ресурсы и выполнять стратегические задачи без ущерба для текущей деятельности», — подчеркнул руководитель центра инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» Леонид Исенко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.