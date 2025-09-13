Ричмонд
Учение «Запад-2025»: в Минской области перемещают командные пункты и подразделения в запасные районы

Начальник штаба артиллерийской бригады подполковник Владимир Масанский описал сценарий учения.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе учения «Запад-2025» на участках местности Минской области проходит перемещение командных пунктов и подразделений соединений и воинских частей в запасные районы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Начальник штаба артиллерийской бригады подполковник Владимир Масанский описал сценарий учения.

Министр обороны проверил готовность войск на учении «Запад-2025».

«В соответствии с изменением обстановки, на командный пункт бригады было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Взвод охраны командного пункта бригады успешно отразил наступление. В соответствии с решением командира была поставлена задача на перемещение командного пункта и подразделений в новый район. Реактивные системы залпового огня сосредотачиваются с учетом опыта специальной военной операции», — рассказал он.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» продлится до 16 сентября. Цель учения — отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. -0-

