Почти 60 рентген-аппаратов получили больницы Подмосковья с начала года

Оборудование рассчитано сразу на три рабочих места и способно принимать до 20 пациентов в смену.

Источник: Национальные проекты России

Медицинские учреждения Московской области с начала года получили 59 рентген-аппаратов по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Недавно новое оборудование начало работать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

«Техническое оснащение медицинских учреждений — основа качественной диагностики различных заболеваний. Сегодня в МОНИКИ начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 40 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройство рассчитано сразу на три рабочих места и способно принимать до 20 пациентов в смену. Техника позволяет выполнять полный спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований, в том числе диагностику состояния органов брюшной полости, малого таза и костно-суставной системы.

Также оборудование поступило в Наро-Фоминскую и Солнечногорскую больницы и другие медучреждения региона. Напомним, чтобы пройти обследование, пациенту необходимо получить направление лечащего врача. Записаться на прием можно при личном общении со специалистом, а также через раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг, инфомат в медучреждении, по номеру телефона 122 или с помощью чат-бота в Telegram.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.