В Енисейске Красноярского края обновили детскую библиотеку

Городскую детскую библиотеку обновили в Енисейске Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Библиотека располагается в здании, которое является объектом культурного наследия, — бывшей типографии купца Дементьева 1890 года постройки. В учреждении провели капитальный ремонт, закупили для него современную технику и мебель и пополнили книжный фонд. Также в библиотеке обустроили современные залы, сделали информационную навигацию, в том числе отсылающую к истории здания.
В день открытия в учреждении возобновила работу «Детская типография» — для ребят прошли мастер-классы по созданию дизайн-макета и верстке первого номера библиотечной газеты. Специалисты планируют также запустить новые проекты, связанные с краеведением и развитием творческих способностей юных читателей.
Отметим, в сентябре после ремонта также откроют еще две библиотеки — в селах Дзержинское и Тюхтет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.