В Самарской области построили более 40 спортивных объектов с начала лета

Уже готова 21 универсальная спортивная площадка. Это объекты с полимерным покрытием для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также территории с искусственной травой и хоккейными бортами для круглогодичных занятий. Кроме того, поставили и три зоны для подготовки и выполнения испытаний комплекса ГТО. Еще появились первый в регионе профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний и «умная» плоскостная площадка с хоккейной коробкой и зоной турников и рукоходов. Также специалисты возвели 16 мест для воркаута.