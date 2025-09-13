В Самарской области построили более 40 спортивных объектов с начала лета

Более 40 спортивных объектов построили с начала лета в Самарской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Всего в текущем году в области появятся 100 новых спортсооружений. По состоянию на 12 сентября подрядчики завершили работу на 42 территориях. На других объектах работа продолжается.
Уже готова 21 универсальная спортивная площадка. Это объекты с полимерным покрытием для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также территории с искусственной травой и хоккейными бортами для круглогодичных занятий. Кроме того, поставили и три зоны для подготовки и выполнения испытаний комплекса ГТО. Еще появились первый в регионе профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний и «умная» плоскостная площадка с хоккейной коробкой и зоной турников и рукоходов. Также специалисты возвели 16 мест для воркаута.
Одна из площадок появилась в парке Дружбы в Самаре. Там уложили современное ударопоглощающее покрытие и установили воркаут-комплекс.
«Есть поручение Президента России Владимира Владимировича Путина о том, что спорт должен стать доступным для всех категорий граждан. Для выполнения этого поручения губернатором поставлена задача: в регионе в течение 2025 года должно появиться 100 новых спортивных сооружений», — отметила министр спорта региона Лидия Рогожинская.
Возведение новых объектов приурочено к проведению в области XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» с 5 по 7 ноября.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.