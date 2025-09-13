В Дмитровском районе Москвы построили детский сад на 250 мест

Детский сад на 250 мест построили в Дмитровском районе Москвы в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В здании площадью почти 5 тысяч квадратных метров обустроили 10 групповых ячеек, музыкальный и 2 спортивных зала. Специалисты оборудовали на крыше световые плафоны, которые обеспечивают естественное освещение холлов второго и третьего этажей. Девелопер передал здание в систему столичного образования, детский сад уже начал работу», — отметил Ефимов.
Здание появилось на территории нового жилого квартала на улице Лобненской. Детский сад дополнит социальную инфраструктуру Дмитровского района и поможет сформировать гармоничную городскую среду.
«Для активных игр на свежем воздухе застройщик оборудовал 10 прогулочных зон вокруг здания. Там установлены теневые беседки, игровые комплексы, горки, песочницы. Занятия физкультурой педагоги смогут проводить на спортивной площадке. Большое внимание уделено озеленению: на участке разбили газон и цветники, высадили деревья и кустарники», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Возле главного входа выделили место для стоянки колясок, велосипедов, самокатов и санок. Также здание адаптировали для маломобильных граждан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.