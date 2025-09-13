В поселке Дубинино Красноярского края открыли отремонтированный зал бокса

Зал бокса спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам открыли в поселке Дубинино городского округа Шарыпово после ремонта, проведенного в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.
Специалисты отремонтировали фасад и кровлю здания, входную группу, сделали отмостки, заменили системы вентиляции и водоснабжения. Также обновили внутренние инженерные коммуникации, интерьер и отделку зала. Кроме того, в этом году в крае будут открыты 14 новых площадок для выполнения нормативов ГТО.
«Теперь у нас есть отличные условия для занятий боксом. Внешний вид зала стал выразительным и гармонирует с архитектурным обликом города, а его внутреннее пространство претерпело кардинальные изменения к лучшему. Это радует наших юных спортсменов и тренеров. В таких условиях желание заниматься боксом только растет, и это придает нам уверенность, что еще больше наших жителей станут регулярно заниматься спортом, и в этом наша главная цель», — отметила начальник отдела спорта и молодежной политики города Шарыпово Людмила Когданина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.