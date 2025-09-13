В поселке Дубинино Красноярского края открыли отремонтированный зал бокса

«Теперь у нас есть отличные условия для занятий боксом. Внешний вид зала стал выразительным и гармонирует с архитектурным обликом города, а его внутреннее пространство претерпело кардинальные изменения к лучшему. Это радует наших юных спортсменов и тренеров. В таких условиях желание заниматься боксом только растет, и это придает нам уверенность, что еще больше наших жителей станут регулярно заниматься спортом, и в этом наша главная цель», — отметила начальник отдела спорта и молодежной политики города Шарыпово Людмила Когданина.