Делать хорошо, с любовью и результатом. Минчане года о своей работе и городе

В День города он отметил, что за последние 20 лет Минск изменился до неузнаваемости. «В столицу я приехал учиться в 2001 году, и, конечно, это был совсем другой город. Он впечатлял меня и тогда. Сам я из городского поселка Кореличи Гродненской области, но в Минске жила тетя. Я до сих пор помню эти впечатления о красоте города. Но сейчас он очень сильно изменился. С моей профессиональной точки зрения я могу сравнить, какие были дороги и улицы и как они изменились сегодня. В вопросе безопасности движения — это, конечно, небо и земля. Безусловно, это заслуга людей, которые в нем работают. Без такого отношения каждого к своему участку работы не было бы такого уютного, светлого и чистого города», — подчеркнул он.