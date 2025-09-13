Делать хорошо, с любовью и результатом. Минчане года о своей работе и городе

Ежегодно право носить звание «Минчанин года» присуждается горожанам за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы. В День города в Минске торжественно наградили 13 победителей этого года. Об отношении к своей работе, городу и новому званию они рассказали корреспонденту БЕЛТА.
«Улыбка посетителя — успех заведения». «Минчанин года» Александр Горчанюк о своей работе.
«Это звание просто не позволяет ударить в грязь лицом». Минчанин года в силовых структурах.
Начальник отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта Следственного комитета по Минску подполковник юстиции Дмитрий Нечай рассказал, что его работа состоит в расследовании уголовных дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и эксплуатацией транспорта. «У меня мама и отец работали в милиции, поэтому и мой выбор пал на эту сферу. Изначально я ушел работать в милицию, конкретно в ГАИ. А позже решил связать свою дальнейшую службу со следственной работой», — рассказал он о своем пути.
В этой сфере Дмитрий Нечай уже более 15 лет, и каждый день делает свою работу качественно и скрупулезно. «Я как начальник отдела несу ответственность за своих подчиненных, и, конечно, хочется, чтобы все было сделано качественно. Мне кажется, это моя внутренняя черта. Я привык, что если за что-то берешься, то значит, надо делать это хорошо. И я рад тому, что у меня получается достичь результатов», — поделился подполковник юстиции.
Получить звание «Минчанин года» для него — особая честь. «Для меня это было очень неожиданно, но очень приятно. Конечно, это не только моя заслуга, а достижение всего нашего коллектива. И, безусловно, это большой стимул к тому, чтобы работать еще больше и лучше, стремиться к новым результатам. Это звание просто не позволяет ударить в грязь лицом, так что будем работать еще лучше», — рассказал Дмитрий Нечай.
В День города он отметил, что за последние 20 лет Минск изменился до неузнаваемости. «В столицу я приехал учиться в 2001 году, и, конечно, это был совсем другой город. Он впечатлял меня и тогда. Сам я из городского поселка Кореличи Гродненской области, но в Минске жила тетя. Я до сих пор помню эти впечатления о красоте города. Но сейчас он очень сильно изменился. С моей профессиональной точки зрения я могу сравнить, какие были дороги и улицы и как они изменились сегодня. В вопросе безопасности движения — это, конечно, небо и земля. Безусловно, это заслуга людей, которые в нем работают. Без такого отношения каждого к своему участку работы не было бы такого уютного, светлого и чистого города», — подчеркнул он.
Знаешь, что делаешь все не зря и это нужно людям. Минчанин года в области промышленности.
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту оборудования производства 12-го филиала «Завод полупроводниковых приборов» открытого акционерного общества «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл» Андрей Захаревич рассказал, что с самого детства ему нравилось возиться с электроникой. Поэтому, когда встал вопрос о том, где получать профессию, он не раздумывая выбрал радиотехнический колледж. Закончив колледж, пошел работать наладчиком, а со временем понял, что пора получать высшее образование, и поступил в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Позже стал инженером и продолжил обучение в магистратуре.
Сегодня Андрей Захаревич работает, учится в аспирантуре и параллельно ведет научную деятельность. «Меня всегда мотивировала интересная работа. Она постоянно меняется, и ты всегда узнаешь что-то новое», — отметил он.
На работе его день наполнен задачами: поддерживать работоспособность оборудования, подбирать комплектующие, проводить модернизацию, а также обучать молодых специалистов. Говоря о новом поколении, которое только начинает свою карьеру, минчанин года может однозначно сказать: доблестная замена в будущем есть.
Андрей Захаревич сказал, что не останавливается ни на минуту в развитии своей сферы. Его мотивирует понимание того, что все это не зря и нужно обществу. «Если кому-то нужен результат твоей работы, значит, и ты нужен предприятию, городу, стране», — уверен ведущий инженер.
В День города Андрей Захаревич признался, что любит его: «Я здесь родился, здесь мои корни. Это мой город, и мне в нем уютно и комфортно. Я вижу, как город развивается, как все в нем расцветает и процветает. Мне очень радостно за это, и я горжусь тем, что тоже принимаю участие в развитии города. Работая на “Интеграле”, мы производим микросхемы, которые используются во всех отраслях — от бытовой техники до промышленной. Соответственно, мы вносим свою лепту в развитие города, электроники и промышленности».
Он добавил, что рад и горд тем, что его работа была отмечена почетным званием «Минчанин года».
«Больше всего в работе я люблю результат». Минчанин года в области здравоохранения.
Врач-уролог урологического отделения учреждения здравоохранения «2-я городская детская клиническая больница» Алексей Кобяк, как и большая часть медицинского сообщества, с детства мечтал стать врачом. Он поступил в медицинский университет и с третьего курса понял, что хочет быть детским хирургом, а позже определился со специализацией — урологией. Сначала он работал в Гродненской областной детской клинической больнице, а затем перебрался в Минск.
«Больше всего в работе я люблю результат. Когда понимаешь, что вместе с коллегами сделали все от нас зависящее и максимально помогли ребенку, создали ему комфортные условия для того, чтобы он мог дальше расти, развиваться, познавать этот мир и радовать своим существованием родителей и близких родственников, — это очень здорово», — говорит Алексей Кобяк.
Конечно, работа непростая. Врач признался, что иногда работать с родителями сложнее, чем с самими пациентами. «Мы всецело разделяем их тревогу и опасения за будущее ребенка. Родителям нужно просто нам довериться, потому что иногда у них нет других вариантов», — отметил он.
Алексей Кобяк также поделился тем, что, хоть и живет в Минске относительно недавно, уже искренне любит этот город. «Когда я приезжал сюда на учебу, мне было сложно адаптироваться к этому ритму. Бешеные толпы людей в метро с самого утра и до позднего вечера. Все куда-то торопятся, спешат. Но так сложилось в жизни, что я постепенно привык к этому, и теперь просто не представляю, как жить в другом городе, в другом ритме и окружении. Сравнивая его со многими другими столицами, например, европейских государств, ты понимаешь, что мы на очень хорошем счету», — рассказал врач.
Он также отметил, что награда стала для него неожиданностью. «Мне казалось, что до такого высокого уровня не дотягиваю. Но тут сложились не только мои заслуги, но и заслуги всего нашего коллектива за последние годы. Когда мне позвонили, конечно, это было приятно», — добавил Алексей Кобяк.
Воспитать настоящих патриотов. Минчанин года в области среднего образования.
Руководитель по военно-патриотическому воспитанию государственного учреждения образования «Средняя школа № 93 г. Минска В. В. Коваленка» Виталий Мицкевич рассказал, что в своей должности он работает уже 5 лет. «Наше учреждение образования уникально тем, что нам удалось за эти 5 лет сформировать классы военно-патриотической направленности. Сегодня в нашей школе около 300 юношей и девушек, которые обучаются в военно-патриотических классах. Кроме этого, мы создали в своем роде уникальный ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию и на его базе проводим городские и районные конференции, квест-игры. Городской фестиваль “В единстве сила”, который мы открыли совместно с Минским городским институтом развития образования, собрал под своим крылом около 500 учащихся со всех районов города Минска. Кроме того, наши ребята участвуют в международных конференциях», — рассказал он.
Виталий Мицкевич отметил, что делать свою работу его мотивирует забота о детях. «2020 год показал некоторые пробелы в воспитании детей как патриотов своей Родины. Поэтому мы для себя избрали цель сформировать у молодого человека желание физически развиваться и в итоге в полном объеме защищать свою Родину», — отметил руководитель.
Он добавил, что в День города хочет отметить: Минск — это красивейший город. «Мой район Уручье — это, по-моему, самый красивый зеленый район. Я люблю свой город за чистоту, порядок, спокойствие. За то, что мой ребенок ходит в школу, не боясь, что он попадет в какую-то историю», — сказал он.
И, конечно, для Виталия Мицкевича, особенно приятно получить звание в такой день. «Это не моя личная заслуга — это работа всей команды. На сегодня команда решает все, и наш дружный педагогический коллектив выполняет те цели и задачи, которые были поставлены министром образования», — добавил руководитель.
Подводя итоги, можно сказать, что каждый обладатель почетного звания «Минчанин года» воспринимает его как дополнительную ответственность перед городом и его жителями. Это вдохновляет на еще более качественное выполнение своей работы.
Фото Рамиля Насибулина.