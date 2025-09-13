В Ленобласти открыли новый участок федеральной трассы «Скандинавия»

«Качественная, безопасная, шестиполосная “Скандинавия” — уже до 130-го километра. До обхода Выборга строителям осталось всего 4 километра. Благодарю Президента России Владимира Путина за его решение о полной реконструкции трассы, которую раньше называли “дорогой смерти”. Сейчас трафик в сторону Выборга достигает 30 тысяч машин в сутки. На обновленном участке трассы, который открыли сегодня с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, выполнены двухуровневая развязка и два надземных перехода», — отметил Александр Дрозденко.