В Ленобласти открыли новый участок федеральной трассы «Скандинавия»

Движение по реконструированному участку трассы «Скандинавия» запустили 12 сентября в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В открытии объекта приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также министр транспорта РФ Андрей Никитин в режиме видеосвязи. В ходе реконструкции трассы участок протяженностью 6 км расширили с 2 до 6 полос движения. Также дорожники построили транспортную развязку в двух уровнях и путепровод, мост через реку Перовку и два надземных пешеходных перехода.
«Качественная, безопасная, шестиполосная “Скандинавия” — уже до 130-го километра. До обхода Выборга строителям осталось всего 4 километра. Благодарю Президента России Владимира Путина за его решение о полной реконструкции трассы, которую раньше называли “дорогой смерти”. Сейчас трафик в сторону Выборга достигает 30 тысяч машин в сутки. На обновленном участке трассы, который открыли сегодня с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, выполнены двухуровневая развязка и два надземных перехода», — отметил Александр Дрозденко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.