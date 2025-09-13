Ефимов: Национальный космический центр в Москве не имеет аналогов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об уникальности открытого в столице Национального космического центра (НКЦ).
"Национальный космический центр — один из сложнейших инженерных объектов, реализованных Москве, и он был полностью спроектирован и построен российским подрядчиком — компанией Мосинжпроект.
Это объект, которому сложно найти аналог по технологической оснащенности, функциональности, продуманной логистике и инфраструктуре для работы с защищенной информацией. В мире есть другие масштабные комплексы зданий, обслуживающих космическую отрасль, но ни один из них не расположен в центре мегаполиса и не дает сочетания комфорта сформированной городской среды с концентрацией всех необходимых для космического центра ресурсов. НКЦ — это «сердце» технологического кластера, в нем и на прилегающих территориях расположатся предприятия космической и смежных отраслей, что даст району импульс к развитию", — подчеркнул Ефимов.
"Скоро тут появится инновационный промтехнопарк площадью 1,5 млн квадратных метров. В результате в Филёвском парке будет создано более 30 тысяч рабочих мест.
Благодарю АО «Мосинжпроект», а также одного из крупнейших подрядчиков на этом проекте — группу компаний ПИК, за реализацию этого масштабного не только для нашего города, но и для всей страны проекта", — сказал заммэра Москвы.
Напомним, НКЦ открылся в Москве в День города 13 сентября. В мероприятии приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
НКЦ представляет собой масштабный комплекс общей площадью 276 тыс. кв. м. Он включает здания высотой от восьми до десяти этажей. В центре комплекса — 47-этажный небоскреб высотой 288 м, трехгранная форма которого символизирует ракету на стартовой позиции.