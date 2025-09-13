Ефимов: Национальный космический центр в Москве не имеет аналогов

Это объект, которому сложно найти аналог по технологической оснащенности, функциональности, продуманной логистике и инфраструктуре для работы с защищенной информацией. В мире есть другие масштабные комплексы зданий, обслуживающих космическую отрасль, но ни один из них не расположен в центре мегаполиса и не дает сочетания комфорта сформированной городской среды с концентрацией всех необходимых для космического центра ресурсов. НКЦ — это «сердце» технологического кластера, в нем и на прилегающих территориях расположатся предприятия космической и смежных отраслей, что даст району импульс к развитию", — подчеркнул Ефимов.