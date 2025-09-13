В Орловской области из-за взрыва задержаны десять поездов

Ранее сообщалась, что в Орловской области на железнодорожном перегоне между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены взрывные устройства. Из-за взрыва одного из них погибли двое человек, еще один получил ранения. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные, в том числе, на установление и задержание лиц, причастных к размещению взрывных устройств.