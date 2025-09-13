Бизнесменам Воронежской области расскажут о создании бренда одежды

Перед участниками выступит эксперт по оптимизации бизнеса, член комитета по развитию предпринимательства на цифровых площадках Московского областного отделения «Опоры России» Сергей Жданов. Вебинар будет интересен действующим и начинающим продавцам на маркетплейсах. Участники разберут визуальную составляющую, сертификацию и защиту бренда, а также размерные сетки и упаковку. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.