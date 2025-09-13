Ричмонд
Бизнесменам Воронежской области расскажут о создании бренда одежды

Участники разберут сертификацию, размерные сетки и упаковку.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар «Создание бренда одежды для маркетплейсов» организуют для предпринимателей Воронежской области 17 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие пройдет в ходе серии онлайн-уроков «Практика продаж на маркетплейсах: от запуска до масштабирования», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

Перед участниками выступит эксперт по оптимизации бизнеса, член комитета по развитию предпринимательства на цифровых площадках Московского областного отделения «Опоры России» Сергей Жданов. Вебинар будет интересен действующим и начинающим продавцам на маркетплейсах. Участники разберут визуальную составляющую, сертификацию и защиту бренда, а также размерные сетки и упаковку. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, серия вебинаров состоит из шести практических встреч. На них предприниматели разберут базовые операции на маркетплейсах, оптимизацию карточек, создание бренда, аналитику и KPI, а также логистику и работу с поставщиками.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.