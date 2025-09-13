Кнутов: «Искандеры» под Калининградом призваны остудить горячие головы НАТО

«Искандеры» периодически размещаются в Калининградской области в зависимости от ситуации, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал поступившую в СМИ информацию о том, что ракетный комплекс «Искандер» заметили недалеко от польской границы.
«Сейчас НАТО проводит свои учения. Польша перебросила границу с Россией и Белоруссией 40 тысяч военнослужащих. В наших учениях участвуют всего 13 тысяч российско-белорусских солдат. Более того, мы отвели места проведения тренировок вглубь Белоруссии. Наиболее интенсивные действия будут в Балтийском и Баренцевом морях, там флот участвует непосредственно. Мы с точки зрения безопасности предприняли все меры. Но, к сожалению, Запад нас не услышал, а наоборот активизировал свои усилия по обострению ситуации на границе. Периодическая переброска комплексов “Искандер” в Калининград призвана остудить вот эти горячие головы, потому что этот комплекс входит в так называемую систему, которая создает зону запрета проступа», — объяснил он.
Кнутов подчеркнул, что в данной ситуации «Искандеры» помогут «почувствовать, в данном случае, сухопутным войскам, что они в любую минуту могут оказаться на прицеле ракетного комплекса, если какие-то провокации будут задуманы вдоль границы с Россией».
«Мы напоминаем горячим головам НАТО, что у нас есть такие комплексы современного оружия, есть средства поражения, которые позволяют эффективно уничтожать противника, причем в реальных боевых условиях, что доказано специальной военной операцией», — добавил военный эксперт.
Ранее Минобороны России представило видео нанесения удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по позициям украинских беспилотников типа «Лютый», в результате которого .уничтожено до 25 беспилотных аппаратов, пункт управления, а также до 20 военнослужащих противника.