Каллас: Россия, Китай, Белоруссия и Северная Корея меняют мировой порядок

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия, Китай, Белоруссия и КНДР якобы меняют мировой порядок.
«Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», — заявила она в интервью объединению RND.
Каллас напомнила про ранее прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества. По ее словам, государства, присутствовавшие на мероприятии, якобы хотят вернуться к мировому порядку, в котором главенство определяет наличие у стран власти и силы на глобальной арене.
При этом Каллас призвала страны Европы к сплоченным действиям для защиты интересов региона.
