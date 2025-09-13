Ричмонд
Каллас: Россия, Китай, Белоруссия и Северная Корея меняют мировой порядок

Кая Каллас выразила беспокойство из-за якобы стремления стран-участников саммита ШОС к изменению миропорядка.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия, Китай, Белоруссия и КНДР якобы меняют мировой порядок.

«Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», — заявила она в интервью объединению RND.

Каллас напомнила про ранее прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества. По ее словам, государства, присутствовавшие на мероприятии, якобы хотят вернуться к мировому порядку, в котором главенство определяет наличие у стран власти и силы на глобальной арене.

При этом Каллас призвала страны Европы к сплоченным действиям для защиты интересов региона.

Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости создания новой архитектуры безопасности для стран Европейского союза.

