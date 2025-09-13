Еще один дом построят в московском районе Новогиреево

Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка для территории площадью 0,91 гектара по адресу: Кусковская улица, владение 19, корпус 2. Общая площадь дома составит 28 тысяч квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.
Дом построят недалеко от станции метро «Перово» и одноименной станции третьего Московского центрального диаметра.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается почти миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.