Около 100 тысяч человек вышли на митинги против приема исламских мигрантов в Лондоне

Чарли Кирка застрелили из винтовки вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Чарли Кирк.