Около 100 тысяч человек вышли на митинги против приема исламских мигрантов в Лондоне

В Лондоне проходят масштабные митинги против приема мигрантов из исламских стран. В шествиях участвуют не менее 100 тысяч человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Люди вышли на улицы города с флагами Британии и портретами убитого американского активиста Чарли Кирка. Протестующие обвиняют британские власти в разрушении Соединенного Королевства, указывая на чрезмерную либеральную повестку и миграционную ситуацию как на главные причины.
Правые активисты направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Сначала митинг проходил спокойно, но через несколько часов произошли столкновения между протестующими и силовиками. Участники акции выражают недовольство премьером Великобритании Киром Стармером. Некоторые из них носят кепки с лозунгом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа: Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой).
Шествие под названием «Соединим королевство» (Unite the Kingdom) было организовано основателем English Defence League Томми Робинсоном. За событиями в интернете следит около миллиона человек, говорится в публикации.
Чарли Кирка застрелили из винтовки вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Чарли Кирк.