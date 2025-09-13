Ричмонд
Умер Гаджи Мурад Ягизаров, народный артист Азербайджана, актер сериала «Дронго»

Гаджи Мурад Ягизаров умер в возрасте 86 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Гаджи Мурад Ягизаров, народный артист Азербайджана, актер сериала «Дронго». Ему было 86 лет. Об этом сообщило агентство Trend ссылаясь на близких актера.

По данным агентства Ягизаров скончался в Германии, где жил в последние годы.

Гаджи Мурад Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Он получил образование на факультете «Актер театра и кино» Азербайджанского института искусств. С 1962 года он работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре, где исполнил более ста ролей в постановках как азербайджанских, так и мировых классиков, а также современных авторов.

Кроме театральной деятельности, Ягизаров снялся в более чем 30 фильмах. Его роль чекиста Мустафы Мамедова в фильме «Послезавтра, в полночь» принесла ему Государственную премию Азербайджана и премию КГБ СССР. За вклад в культурное развитие Азербайджана он был удостоен ряда почетных званий и государственных наград.

Ранее стало известно о смерти актрисы Тамары Уржумовой, известной по кинокартине «На всю оставшуюся жизнь».