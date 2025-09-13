Умер Гаджи Мурад Ягизаров, народный артист Азербайджана, актер сериала «Дронго»

Гаджи Мурад Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Он получил образование на факультете «Актер театра и кино» Азербайджанского института искусств. С 1962 года он работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре, где исполнил более ста ролей в постановках как азербайджанских, так и мировых классиков, а также современных авторов.