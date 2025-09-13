Самое время для прогулок и пиников: Жителей Молдовы ждут +23 градуса, нежаркое солнце и отсутствие осадков

Самое время рассказать о погодке на завтра, 14 сентября. Значит, расскажем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 18 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра опустится еще на два градуса.
Днем нас ждет шикарная погода! Будет +23 градуса, нас ждет переменная облачность и отсутствие осадков. Самое время для прогулок и вылазок на природу. Вечером ожидается до 18 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
