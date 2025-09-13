В Липецкой области в конце сентября состоится молодежный медиафорум

Медиафорум для молодежи пройдет с 24 по 26 сентября на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей» в Липецкой области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном управлении информационной политики.
Мероприятие объединит 50 молодых медиаспециалистов со всего региона. У участников будет возможность не только проявить себя, но и прокачать свои навыки, рассказать о личном бренде и проектах, требующих внимания крупных медиа.
Образовательная программа форума будет включать обучение фотографии, видеосъемке, копирайтингу, медиакоммуникациям. Кроме того, проведут мастер-классы по PR и информационному освещению молодежных мероприятий, а также работе в социальных сетях.
По итогам форума лучшие участники получат возможность пройти практику на крупных молодежных мероприятиях в регионе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.