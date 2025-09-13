В Мадриде прогремел взрыв в баре, пострадали 25 человек

В подвале жилого дома в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде произошел взрыв, от него пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Здание частично обрушилось, жильцы были эвакуированы. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили местные власти.