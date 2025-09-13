В Мадриде прогремел взрыв в баре, пострадали 25 человек

В подвале жилого дома в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде произошел взрыв, от него пострадали не менее 25 человек. Трое из них находятся в критическом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Здание частично обрушилось, жильцы были эвакуированы. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили местные власти.
— Взрыв произошел около 15:00 на улице Мануэля Марото в субботу, 13 сентября. Взрывная волна разрушила стену соседнего бара Mis Tesoros и часть подъезда жилого дома, — говорится в публикации газеты El Pais.
Пожарные вручную расчищают завалы из-за риска полного обрушения конструкции.
В доме проживало 11 семей, среди которых были владельцы бара, где произошел взрыв. Скорые помощи «Самур» организовали временный пункт помощи в парке Амос Асеро, а также перекрыли движение в этом районе. Полиция использует дроны для оценки ущерба.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда сообщил в социальных сетях, что экстренные службы работают в усиленном режиме. На месте происшествия находятся 18 пожарных расчетов, включая кинологическую службу.
Двумя днями ранее три человека погибли и еще 70 пострадали в результате взрыва газовой цистерны на востоке Мехико. Взрывная волна, запечатленная на видео из соцсетей, повредила более 28 автомобилей и мотоциклов, а также достигла второго уровня транспортной развязки.