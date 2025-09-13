В Москве открыли четыре новые станции Троицкой линии метро

В Москве были открыты четыре новые станции на Троицкой линии метро: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Завершился первый этап строительства этой ветки. Теперь в составе линии одиннадцать станций, а ее протяженность превышает двадцать пять километров. На ветке организованы пять пересадочных узлов, и в будущем со станции «ЗИЛ» можно будет перейти на будущую Бирюлевскую линию.
Открытие изумрудной ветки позволило более чем миллиону москвичей получить новые удобные маршруты по городу. Для многих из них время в пути до центра сократилось на 10−15 минут и более. По предварительным оценкам, одиннадцать станций будут обслуживать около ста тысяч пассажиров ежедневно.
На линии курсируют современные поезда «Москва-2024» российского производства. В них есть все необходимое для комфортных поездок: улучшенная аэродинамика, современный дизайн, более широкие сиденья, двери и проходы. Эти составы обслуживает новое электродепо «Столбово».
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, отметил, что проект установил отраслевой рекорд по скорости строительства станционного комплекса. Строительство станции «Крымская» заняло всего пятнадцать месяцев с момента завершения тоннеля до открытия, что вдвое быстрее аналогичных проектов. Кроме того, Троицкая линия стала первым в стране объектом метрополитена, полностью спроектированным с использованием технологий информационного моделирования, что позволило значительно сократить сроки выполнения работ.
«Всего с сентября 2024 года мы открыли уже 11 станций, улучшив транспортную доступность для более миллиона жителей 12 районов города. После окончания второго этапа строительства, запланированного на 2029 год, протяженность линии превысит 43 километра», — прокомментировал Ефимов.
Троицкая линия станет самой протяженной за МКАД. Сейчас проектируется второй этап ее строительства. На участке длиной 16,8 км будут построены шесть станций, начиная от «Новомосковской» и заканчивая Троицком.