В Москве открыли четыре новые станции Троицкой линии метро

Завершился первый этап строительства этой ветки. Теперь в составе линии одиннадцать станций, а ее протяженность превышает двадцать пять километров. На ветке организованы пять пересадочных узлов, и в будущем со станции «ЗИЛ» можно будет перейти на будущую Бирюлевскую линию.