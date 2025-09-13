Ричмонд
Британское СМИ показало, как могли выглядеть «древние марсиане»

Авторы публикации в издании Daily Mail изобразили, как могли бы выглядеть марсианские организмы, а также сложные формы жизни, если бы планета дольше оставалась пригодной для обитания.

Предполагается, что в далеком прошлом атмосфера Марса была сравнительно густой, а океаны еще не испарились. Некоторые, хотя и не все, ученые считают, что данный период был достаточно длительным для появления микроорганизмов.

Астрофизики из Американского аэрокосмического агентства недавно предположили, что некоторые марсианские камни можно считать свидетельством древней жизни.

Daily Mail с помощью нейросети создало изображение древних микроорганизмов, рельефа древнего Марса и животного сродни земным рептилиям, которое теоретически могло бы появиться в ходе эволюции в марсианских условиях.

