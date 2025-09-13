Ричмонд
В селе Камышеваха Краснодарского края открыли фельдшерско-акушерский пункт

Медучреждение будет обслуживать более 350 человек.

Источник: Национальные проекты России

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Камышеваха Новокубанского района Краснодарского края, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Объект построили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Ранее жителей села принимали в приспособленном здании, построенном более 50 лет назад. Новый ФАП будет обслуживать более 350 человек, он оснащен необходимым диагностическим оборудованием, в нем созданы комфортные условия для персонала и пациентов, в том числе маломобильных граждан», — рассказал главный врач Новокубанской центральной районной больницы Александр Жарников.

Прием в медпункте будет вести квалифицированный фельдшер Илья Шлончак. Он приехал работать в район сразу после выпуска из колледжа по программе «Земский фельдшер».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.