ВВС Румынии перехватили беспилотник в воздушном пространстве страны

Румынские военно-воздушные силы перехватили беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщило местное издание Antena 3.
В Министерстве обороны Румынии уточнили, что дрон не пролетал над населенными пунктами и не угрожал безопасности граждан, говорится в материале.
Утверждается, что дрон, на перехват которого ВВС Румынии направили два истребителя F-16, якобы оказался российским.
10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс начинает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций альянса на восточном фланге после того, как беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Тогда он сказал, что операцию запустят «в ближайшие дни» и в ней примут участие Дания, Франция, Великобритания и Германия.