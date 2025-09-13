В Москве открылся детский многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира

«Это позволило нам не только ускорить строительство корпуса площадью около 58 тысяч квадратных метров, но и обеспечить полный контроль качества работ на каждом этапе — от планирования до ввода в эксплуатацию. Особое внимание мы уделили фасадным решениям, стеклянным атриумам высотой более 30 метров и энергоэффективным материалам, что делает здание не только технологичным, но и максимально комфортным для маленьких пациентов», — отметил Ефимов.