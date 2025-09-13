В Москве открылся детский многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира

В Москве открылась новая детская больница — многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третий подобный проект в столице после Морозовской детской больницы и корпусов детского отделения в «Коммунарке». Об итогах работ и возможностях клиники Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Стационар оснащен двадцатью отделениями с новейшим оборудованием, включая отделение трансфузиологии и Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, где можно проводить заместительную почечную терапию для новорожденных. Всего в больнице 570 коек.
Для пациентов созданы комфортные палаты, игровые зоны, комнаты отдыха для родителей и помещения для общения с врачами. В больнице также есть вертолетная площадка на крыше.
Шестиэтажный комплекс больницы отличается красивым и уютным дизайном с открытыми внутренними пространствами и светлыми атриумами со стеклянной крышей. Здесь доступны все виды диагностики и лечения, соответствующие современным требованиям медицинской логистики.
На очереди строительство еще одного многопрофильного детского стационара.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что новый больничный комплекс является примером успешного применения современных строительных технологий в масштабных медпроектах. При строительстве больницы использовались технологии информационного моделирования, воздушный дрон и лазерный электронный тахеометр, что позволило создать «цифровой двойник» объекта.
«Это позволило нам не только ускорить строительство корпуса площадью около 58 тысяч квадратных метров, но и обеспечить полный контроль качества работ на каждом этапе — от планирования до ввода в эксплуатацию. Особое внимание мы уделили фасадным решениям, стеклянным атриумам высотой более 30 метров и энергоэффективным материалам, что делает здание не только технологичным, но и максимально комфортным для маленьких пациентов», — отметил Ефимов.
В сфере столичного здравоохранения данный объект — один из самых крупных, выполненных в рамках Адресной инвестиционной программы.