Куда нести отработанные батарейки — адреса пунктов в Крыму

«Батарейки относятся ко второму классу опасных отходов. Неправильная утилизация приводит к негативному влиянию на окружающую среду. Сейчас использованные источники питания принимают некоторые представители бизнеса, банковской сферы, а также волонтеры. Сеть приема батареек планируется расширять с помощью привлечения автозаправочных станций, а также разработки карты с адресами пунктов приема», — написала министр в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день, по ее данным, пункты приема в Симферополе работают по адресам Набережная 60-летия СССР, 32, по улицам Киевской, 125-а, Пушкина, 7, Кечкеметская, 1, Севастопольская, 31а/2, а также по проспекту Кирова, 10.
Керчане могут принести отработанные батарейки по адресам Ленина, 44, Козлова, 8, Советская, 11, Мирошника, 28/30, Галины Петровой, 28, Горького, 3 и Орджоникидзе, 119.
В Бахчисарае батарейки принимают по улице Фрунзе, 52-Б, в Красногвардейском — по Ленина, 18, в Армянске — по улице Генерала Васильева, 5 и Симферопольской, 29. Актуальные адреса в Ялте: Москвская, 37, Киевская, 24, Крупской, 19, Маяковского 2-Б, в Феодосии — Чкалова 123-А, Земская, 6, 18 и 19, в Саках — Советская, 9/11/15, в Белогорске — Нижнегорская, 3/7, в Красноперекопске Герало 22/1 и Индустриальная, 10/205.
Опасные отходы необходимо в целом выводить из класса ТКО, а в Крыму необходимо организовать систему их сбора, которая сейчас налажена не достаточно эффективно, заявлял ранее заместитель председателя Крымской региональной общественной организации «Экология и мир» Андрей Артов. О необходимости создания единой экоструктуры по утилизации опасных бытовых отходов ранее также заявлял член общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук. По его словам, в Крыму стоит остро стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов.