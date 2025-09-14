Куда нести отработанные батарейки — адреса пунктов в Крыму

Опасные отходы необходимо в целом выводить из класса ТКО, а в Крыму необходимо организовать систему их сбора, которая сейчас налажена не достаточно эффективно, заявлял ранее заместитель председателя Крымской региональной общественной организации «Экология и мир» Андрей Артов. О необходимости создания единой экоструктуры по утилизации опасных бытовых отходов ранее также заявлял член общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук. По его словам, в Крыму стоит остро стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов.