Родилась в Донецке, нашла новый дом в Полоцке. «Мисс Беларусь-2025» поделилась личной историей

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мисс Беларусь — 2025» 18-летняя Алена Кучерук поделилась историей своей семьи и рассказала о любимом деле в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Алена Кучерук выросла в простой семье. Мама работает в социальной сфере, старшая сестра — реабилитолог. «Мисс Беларусь — 2025» живет в Полоцке, там и выросла. Но родом она из Донецка. «Моя мама белоруска. Мы приехали к бабушке на лето, как мы это делали часто. Моя бабушка живет в Полоцком районе, в агрогородке Горяны. За лето мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы решили остаться здесь. А папа остался там», — рассказала Алена Кучерук. Тогда ей было всего семь лет. Связи с родными из Донецка не осталось.
Алена Кучерук из Полоцка стала «Мисс Беларусь-2025» «Мисс Беларусь-2025» Алена Кучерук: в детстве подкармливала бездомного кота котлетами, и мама его оставила.
Девушка не представляет свою жизнь без музыки, она занимается вокалом, играет на фортепиано. Учится в Новополоцком государственном музыкальном колледже на специальности «дирижирование (академический хор)».
«Моя душа лежит к музыке с самого детства. И даже если так получится, что я поступлю на высшее не по музыкальному направлению, то я в любом случае никогда не брошу это дело. Это часть моей души. Мне кажется, что музыка, искусство должны жить в каждом человеке», — считает Алена Кучерук.
Она рассказала и о своих эмоциях после победы в конкурсе. «Вчера я уже собрала чемоданы домой и была готова уехать. Титул для меня был максимально неожиданным. У меня была немного бессонная ночь, столько эмоций. Я поспала всего два часа. У меня в соцсетях такой наплыв, особенно в Instagram, такого никогда не было», — отметила «Мисс Беларусь — 2025».-0-
Фото Максима Гучека.