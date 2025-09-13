Родилась в Донецке, нашла новый дом в Полоцке. «Мисс Беларусь-2025» поделилась личной историей

Алена Кучерук выросла в простой семье. Мама работает в социальной сфере, старшая сестра — реабилитолог. «Мисс Беларусь — 2025» живет в Полоцке, там и выросла. Но родом она из Донецка. «Моя мама белоруска. Мы приехали к бабушке на лето, как мы это делали часто. Моя бабушка живет в Полоцком районе, в агрогородке Горяны. За лето мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы решили остаться здесь. А папа остался там», — рассказала Алена Кучерук. Тогда ей было всего семь лет. Связи с родными из Донецка не осталось.