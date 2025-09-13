Специалисты обнаружили, что клещи впервые в Подмосковье заражают опасным анаплазмозом

Эксперты отмечают, что в 2025 году сезон активности иксодовых клещей из-за аномальной погоды весной и летом может сместиться на сентябрь, поэтому грибникам и всем, кто любит гулять осенью в лесу, в том числе с питомцами, нужно соблюдать осторожность.
По словам руководителя лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского научного центра РАН Сергея Бугмырина, иксодовые клещи в этом году могут активизироваться позднее обычного из-за длительной июльской засухи. Пик их активности скорее всего придется на сентябрь, когда в лесах бродит полно грибников.
Ученый предупреждает, что любителям тихой охоты стоит тщательнее готовиться к вылазкам на природу. Во-первых, отправляясь в лес, следует всегда надевать закрытую одежду, во-вторых, нужно внимательно осматривать всего себя с головы до ног после возвращения домой, и обязательно снимать вещи, в которых бродил по лесу. Клещ — не комар, он не может мгновенно присосаться к вашей коже, на это ему требуется время, говорит ученый.
Сотрудники Института дезинфектологии имени Ф. Ф. Эрисмана также отмечают, что опасность нападения клещей в сентябре будет еще сохраняться. Их активность может продолжаться вплоть до начала октября, так как в анабиоз эти членистоногие впадают, только когда температура днем опустится ниже +10.
Между тем, подмосковный Роспотребнадзор сообщил, что в этом году уже более 14 тыс. человек обратились с жалобами на присасывание клещей. Более 2,5 тысяч клещей были отправлены на лабораторные исследования. В результате — в 14,7% случаев были выявлены возбудители боррелиоза, а в 2,2% случаев обнаружили возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека.
«То, что в Подмосковье впервые обнаружены клещи, зараженные гранулоцитарным анаплазмозом человека — редкой, тяжелой инфекцией, — это очень тревожный сигнал», — говорит врач общей практики Роман Фишкин.
По его словам, анаплазмоз может привести даже к летальному исходу, если вовремя не начать лечение. Особенно он опасен для пожилых и ослабленных людей. Тем более, что по симптомам начало заболевания очень похоже на грипп. Но без адекватной терапии может быстро привести к сепсису, дыхательной или почечной недостаточности, поражению центральной нервной системы.
Кстати, подцепить клеща можно не только в подмосковном лесу, но и в городском парке и даже на даче. Поэтому отправляясь на природу, надевайте светлую одежду, закрывающую все части тела, обрабатывайте себя, детей и животных репеллентами, на которых есть пометка — «от клещей». В случае обнаружения присосавшегося клеща обязательно снимите его, обработайте ранку йодом или спиртом, а его сдайте на анализ, это поможет быстро выявить возможную инфекцию.
«Анаплазмоз хорошо поддается терапии антибиотиками. Курс длится 1−2 недели, но уже на второй день наступает значительное облегчение, главное — не упустить время», — говорит врач.