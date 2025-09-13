Специалисты обнаружили, что клещи впервые в Подмосковье заражают опасным анаплазмозом

Ученый предупреждает, что любителям тихой охоты стоит тщательнее готовиться к вылазкам на природу. Во-первых, отправляясь в лес, следует всегда надевать закрытую одежду, во-вторых, нужно внимательно осматривать всего себя с головы до ног после возвращения домой, и обязательно снимать вещи, в которых бродил по лесу. Клещ — не комар, он не может мгновенно присосаться к вашей коже, на это ему требуется время, говорит ученый.