В селе Шигоны Самарской области создали агроклассы

Ребята будут изучать особенности животноводства и растениеводства.

Источник: Национальные проекты России

Два агрокласса открыли в школе села Шигоны Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Для учащихся седьмого класса было выбрано направление «Генетика и селекция растений», которое позволит глубже изучить основы генетики и методы улучшения сортов сельскохозяйственных культур. Для учеников десятого класса организовано обучение по направлению «Эффективное животноводство и современные корма».

Индустриальным партнером проекта выступила компания «Перспектива КС», которая инвестировала средства в ремонт учебных кабинетов, приобретение мебели и оборудования.

«Сейчас сельское хозяйство стремительно развивается, внедряются цифровые технологии. Наша цель — заинтересовать детей и показать, что можно успешно строить карьеру в своем родном селе, стать востребованным специалистом и не покидать родные места», — отметил заместитель директора по развитию компании «Перспектива КС» Илья Касаткин.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.