В Волгодонске задержали водителя иномарки после смертельного ДТП с двумя подростками

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, подростки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Один из них управлял средством индивидуальной мобильности, второй был пассажиром. Оба несовершеннолетних скончались на месте до приезда скорой помощи.