В Волгодонске задержали водителя иномарки после смертельного ДТП с двумя подростками

Водителя, устроившего смертельное ДТП с двумя подростками в Волгодонске вечером в пятницу, задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Напомним, 12 сентября на проспекте Строителей в Волгодонске произошло ДТП с двумя погибшими. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Audi A6 проехал на запрещающий красный сигнал светофора и сбил двух 17-летних пешеходов на СИМ.
По информации Госавтоинспекции Ростовской области, подростки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Один из них управлял средством индивидуальной мобильности, второй был пассажиром. Оба несовершеннолетних скончались на месте до приезда скорой помощи.
