Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прогресс МС-32» с установкой для синтеза и новым скафандром пристыковался к МКС

Роскосмос сообщил, что к МКС успешно пристыковался транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32».

Источник: Комсомольская правда

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» 13 сентября успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Космический аппарат был запущен с космодрома «Байконур». Трансляцию процесса вел Роскосмос.

Как сообщило ведомство, полет грузового космического корабля до МКС длился около 50 часов. Ракета «Союз-2.1а», несущая «Прогресс», стартовала с космодрома 11 сентября в 18:54 по московскому времени.

Груз, который «Прогресс» доставил на борт МКС, имеет важное значение. Так, среди оборудования для орбитальной лаборатории — новый скафандр «Орлан-МКС» № 7. Также космонавтам оставили уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе. Ее предполагается применять в рамках проекта по использованию преимуществ космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. Общиц вес груза для орбитальной лаборатории — более 2,5 тонны.

Кроме того, корабль привез пищу для экипажа — 17 кг свежих фруктов и овощей.