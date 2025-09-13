«Прогресс МС-32» с установкой для синтеза и новым скафандром пристыковался к МКС

Груз, который «Прогресс» доставил на борт МКС, имеет важное значение. Так, среди оборудования для орбитальной лаборатории — новый скафандр «Орлан-МКС» № 7. Также космонавтам оставили уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе. Ее предполагается применять в рамках проекта по использованию преимуществ космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. Общиц вес груза для орбитальной лаборатории — более 2,5 тонны.