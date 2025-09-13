«Прогресс МС-32» с установкой для синтеза и новым скафандром пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» 13 сентября успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Космический аппарат был запущен с космодрома «Байконур». Трансляцию процесса вел Роскосмос.
Как сообщило ведомство, полет грузового космического корабля до МКС длился около 50 часов. Ракета «Союз-2.1а», несущая «Прогресс», стартовала с космодрома 11 сентября в 18:54 по московскому времени.
Груз, который «Прогресс» доставил на борт МКС, имеет важное значение. Так, среди оборудования для орбитальной лаборатории — новый скафандр «Орлан-МКС» № 7. Также космонавтам оставили уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе. Ее предполагается применять в рамках проекта по использованию преимуществ космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. Общиц вес груза для орбитальной лаборатории — более 2,5 тонны.
Кроме того, корабль привез пищу для экипажа — 17 кг свежих фруктов и овощей.