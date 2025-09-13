Reuters: в Польше растёт интерес к военной подготовке из-за страха перед РФ

Жители Польши массово записываются на добровольные военные сборы, мотивируя это страхом перед возможным конфликтом с Россией. Об этом сообщает Reuters.
По данным главы Центрального военного рекрутингового центра Гжегожа Вавжинкевича, за первые 7 месяцев 2025 года военную подготовку прошли более 20 тысяч поляков. К концу года ожидается, что их число достигнет 40 тысяч. Это более чем в 2 раза превышает показатель 2022 года (16 тыс.).
Численность польской армии составляет 216 тысяч человек. Это третья по величине армия в НАТО после США и Турции.
Участники сборов могут в дальнейшем выбрать профессиональную военную службу, вступить в территориальную оборону или перейти в активный или пассивный резерв.
Reuters пообщался с одной из участниц добровольных сбороы Агнешкой Едрушак, которая занималась рытьём траншеи в приграничном районе у Калининградской области. Она отметила, что хочет быть готовой к «новой реальности».
«Мысль о том, что что-то может случиться, всегда где-то на заднем плане моего сознания», — сказала она, добавив, что готова защищать страну ради своего 13-летнего сына.
Польша отменила всеобщую воинскую повинность в 2010 году, перейдя на контрактную службу. Однако после начала конфликта на Украине страна значительно усилила оборонную подготовку. Хотя обязательный призыв не планируется, власти запустили программу масштабной подготовки резервистов к возможным боевым действиям.
Накануне в Польше началась операция НАТО «Восточный страж».