Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: в Польше растёт интерес к военной подготовке из-за страха перед РФ

В этом году на добровольные военные сборы записались более 20 тыс. граждан Польши.

Источник: Аргументы и факты

Жители Польши массово записываются на добровольные военные сборы, мотивируя это страхом перед возможным конфликтом с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По данным главы Центрального военного рекрутингового центра Гжегожа Вавжинкевича, за первые 7 месяцев 2025 года военную подготовку прошли более 20 тысяч поляков. К концу года ожидается, что их число достигнет 40 тысяч. Это более чем в 2 раза превышает показатель 2022 года (16 тыс.).

Численность польской армии составляет 216 тысяч человек. Это третья по величине армия в НАТО после США и Турции.

Участники сборов могут в дальнейшем выбрать профессиональную военную службу, вступить в территориальную оборону или перейти в активный или пассивный резерв.

Reuters пообщался с одной из участниц добровольных сбороы Агнешкой Едрушак, которая занималась рытьём траншеи в приграничном районе у Калининградской области. Она отметила, что хочет быть готовой к «новой реальности».

«Мысль о том, что что-то может случиться, всегда где-то на заднем плане моего сознания», — сказала она, добавив, что готова защищать страну ради своего 13-летнего сына.

Польша отменила всеобщую воинскую повинность в 2010 году, перейдя на контрактную службу. Однако после начала конфликта на Украине страна значительно усилила оборонную подготовку. Хотя обязательный призыв не планируется, власти запустили программу масштабной подготовки резервистов к возможным боевым действиям.

Накануне в Польше началась операция НАТО «Восточный страж».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше