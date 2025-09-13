Reuters: в Польше растёт интерес к военной подготовке из-за страха перед РФ

По данным главы Центрального военного рекрутингового центра Гжегожа Вавжинкевича, за первые 7 месяцев 2025 года военную подготовку прошли более 20 тысяч поляков. К концу года ожидается, что их число достигнет 40 тысяч. Это более чем в 2 раза превышает показатель 2022 года (16 тыс.).