Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде состоится конференция о будущем технологий

Одной из тем станет укрепление кадрового потенциала.

Источник: Национальные проекты России

Ежегодная отраслевая конференция «Импульс Т1» пройдет 22 сентября в Нижнем Новгороде в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Мероприятие организуют Нижегородский ИТ-кампус и ИТ-холдинг Т1. Оно будет посвящено роли регионов в укреплении кадрового потенциала страны, новым направлениям применения цифровых технологий и развитию национальной инженерной школы.

«Мы рады участвовать в организации этой конференции, мы разделяем ее миссию — развивать профессиональные площадки для диалога между ведущими экспертами отрасли и талантливой молодежью. Подобные инициативы формируют новое поколение специалистов, уже с первых курсов понимающих задачи будущих работодателей, и обеспечивают опережающую подготовку кадров для ключевых отраслей экономики», — отметила директор ИТ-кампуса Гульнара Биккулова.

В программе конференции — дискуссии о ключевых отраслевых трендах, практические кейсы из областей медицины, образования и промышленности, а также лекции. Особое внимание будет уделено практическим аспектам. Например, участники смогут проверить свои навыки в хакатоне с реальными бизнес-кейсами.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.