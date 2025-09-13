Ричмонд
NYP: подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон жил с трансгендером

По словам источников, партнер Тайлера Робинсона сотрудничает с ФБР.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил с трансгендером*, пишет газета New York Post.

По словам источников, партнер Робинсона, который в настоящее время совершает трансгендерный переход, сотрудничает с ФБР и предоставляет правоохранителям данные для расследования убийства.

Ранее ФБР при задержани Робинсона помогла его переписка с этим человеком.

Напомним, Чарли Кирк получил смертельное ранение во время своего выступления в Университете долины Юта 10 сентября. После инцидента был задержан 22-летний Тайлер Робинсон.

Сообщалось, что он учился на электрика в колледже, находящемся в 3,5 часах езды от места убийства.

Отмечалось, что среди улик следователи нашли боеприпасы с гравировкой «трансгендерной* и антифашистской идеологии». Специалисты также проверяют информацию о возможном сообщнике Робинсона.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.