Суд в Грузии арестовал Левана Хабеишвили, бывшего председателя партии Саакашвили

В Грузии Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего соратника Михаила Саакашвили — Левана Хабеишвили. Хабеишвили занимал пост председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движения». Об этом судебном решении сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».
Ранее его задержали за обещание дачи взятки представителям силовых ведомств. Также Хабеишвили обвиняется в публичных призывах к свержению власти.
Решение огласила судья Пикрия Сиктурашвили.
«В эти минуты судья отправил Хабеишвили под арест. Другого решения никто не ожидал», — сообщает «ТВ Пирвели» из зала суда.
Как известно, на аресте бывшего соратника Саакашвили настаивала грузинская прокуратура. Несмотря на то, что адвокаты Хабеишвили предлагали суду разные варианты меры пресечения, среди которых освобождение под залог, ношение электронного браслета и домашний арест, суд принял решение оставить политика за решеткой.
Ранее KP.RU писал о задержании в Грузии бывшего главы партии Саакашвили за обещания взяток силовикам. Сообщалось, что вместе с Хабеишвили был задержан бывший генпрокурор Муртаз Зоделава. При этом Хабеишвили попытался передать ему свой телефон при задержании, а Зоделава — попробовал сбежать от силовиков вместе с устройством, оказывая по пути сопротивление.
Также ранее Тбилисский городской суд огласил новый приговор Михаилу Саакашвили. За незаконное пересечение государственной границы Грузии экс-президент республики и бывший губернатор Одесской области, гражданин Украины Михаил Саакашвили получил еще 4,5 года лишения свободы. Он выйдет на свободу в лучшем случае в 2034 году.