Суд в Грузии арестовал Левана Хабеишвили, бывшего председателя партии Саакашвили

Ранее KP.RU писал о задержании в Грузии бывшего главы партии Саакашвили за обещания взяток силовикам. Сообщалось, что вместе с Хабеишвили был задержан бывший генпрокурор Муртаз Зоделава. При этом Хабеишвили попытался передать ему свой телефон при задержании, а Зоделава — попробовал сбежать от силовиков вместе с устройством, оказывая по пути сопротивление.